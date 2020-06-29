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«Мой мальчик». Нурмагомедов показал тёплые фото с Кормье

«Мой мальчик». Нурмагомедов показал тёплые фото с Кормье
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографии с бывшим чемпионом промоушена в тяжёлой весовой категории Даниэлем Кормье. Напомним, Нурмагомедов и Кормье тренируются в одном зале, когда россиянин проводит тренировочные лагеря в США.

«Мой мальчик», — подписал Хабиб фотографии.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA. Что касается Кормье (22-2-1), то его в августе ожидает титульный бой со Стипе Миочичем.

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