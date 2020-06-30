Олег Тактаров показал фото, на котором он сидит на спине у отца
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров выложил в «Инстаграм» старую фотографию. На снимке показано, как будущий боец MMA сидит на спине у отца.
«Детский снимок. Думаю, лето 70-71», — подписал фото Тактаров, родившийся в 1967 году.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.
Олег Тактаров — российский спортсмен, актёр, телеведущий, кинопродюсер, режиссёр, общественный деятель. Победитель турнира UFC 6, который состоялся 14 июля 1995 года, и призёр многих спортивных турниров и соревнований. Выступал под псевдонимом Русский Медведь (англ. The Russian Bear). Всего на его счету 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел 5 поражений, ещё два боя завершились вничью.
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