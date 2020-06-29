Тактаров намекнул на обман со стороны Тайсона
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на видео с участием легендарного боксёра Майка Тайсона, в котором тот показал впечатляющую скорость ударов. По мнению Тактарова, отображение процесса специально было ускорено.
«Чудеса. Майк Тайсон на его видео бьёт быстрее, чем один из самых быстрых боксёров в истории Мэнни Пакьяо.
Можно мне его видеоредактор? Я вам покажу за минуту, как растёт мой сад за год», — написал Тактаров в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео ударной тренировки Мэнни Пакьяо.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, недавно Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в благотворительных выставочных поединках.
Валуева назвали ужасным боксёром, а Тайсона — переоценённым
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