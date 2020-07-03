Гаджиев считает, что Хабиб имеет право отказаться от боя с Гэтжи

Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал смерть Заслуженного тренера России, 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, а также выразил мысль, что сын покойного, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов имеет право отказаться от сентябрьского боя с Джастином Гэтжи.
«Это огромная потеря, по-другому и не скажешь. Несмотря на молодой возраст, он очень многое успел, является примером для очень многих людей. Примером веры в себя и в своё дело. Это человек, который изменил ход истории в российском спорте и увековечил своё имя.
Что касается Хабиба, с одной стороны, может быть, наоборот можно собраться и сделать это, провести бой. Но и снятию с боя будет логичное объяснение. О чём-то думать или рассуждать будет абсолютно неуместно, пройдёт некоторое время, прежде чем Хабибу нужно будет задуматься о карьере», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Ожидалось, что в сентябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с временным чемпионом лиги в лёгком весе Джастином Гэтжи.
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