Путин лично позвонил Хабибу, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью отца

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично связался с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, чтобы выразить ему соболезнования в связи со смертью его отца. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент выразил Хабибу Нурмагомедову глубокие соболезнования в связи со смертью его отца», — приводит слова Пескова «Комсомольская правда».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.
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