«Спи спокойно, великий тренер». Рамзан Кадыров сообщил, что скончался отец Хабиба. LIVE

25 апреля стало известно, что заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией. Тогда же в СМИ появилась информация, что он прошёл тест на коронавирус. 28 апреля наставник разместил пост на своей странице в «Инстаграме», поблагодарив врачей за их работу, а уже через неделю больного спецбортом доставили в одну из больниц Москвы. 13 мая поступило сообщение, что Абдулманап в коме. Врачи отчаянно боролись за его жизнь. Но 3 июля 2020 года поступило трагическое известие о смерти великого тренера.
14:55. Трогательный пост в своём телеграм-канале написал известный спортивный блогер Василий Уткин.
«Прожить такую жизнь, как Абдулманап рядом с Хабибом, можно только развиваясь вместе с ним. Полагаю, это колоссальное счастье. Отец, сын которого не просто пошёл по им предложенному пути. Это оказалоось ещё и верной догадкой. Сын не просто может быть благодарен отцу за это, всё круче: а их дело становится общим. Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни. Полагаю, Абдулманап был очень счастливым человеком».
14:50. Мы потеряли легендарного и безмерно уважаемого не только в мире единоборств, но в спортивном мире человека. Великий тренер, который однажды сделал свой выбор и уже не свернул с пути. Никто не воспитал столько олимпийских чемпионов с нуля. О том, через что пришлось пройти Абдулманапу на своём жизненном пути, — в нашем материале.
14:45. Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Такие новости слышать всегда печально. У меня у самого отец ушёл из жизни преждевременно, многое мог сделать. Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всём мире.
К сожалению, коронавирус никуда пока не ушёл. Так что хочу напомнить соотечественникам, которые поедут куда-то в отпуска, – нужно соблюдать меры безопасности. Вирус не щадит ни молодых, ни стариков», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
14:25. Трагическую новость сообщил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов.
От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!
Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!
Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение!».
Мы молим Всевышнего, чтобы Он простил своего раба и ввел в Сады вечного Рая. Дай Аллах терпения его родным и близким пережить боль утраты! Все мы принадлежим Аллаху и вернёмся к Нему рано или поздно.
14:22. Близкий друг Абдулманапа дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о причинах смерти легендарного наставника.
«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг — нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжёлая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали всё, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжёлое положение было», — рассказал Рамазан корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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