«Спи спокойно, великий тренер». Рамзан Кадыров сообщил, что скончался отец Хабиба. LIVE

25 апреля стало известно, что заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией. Тогда же в СМИ появилась информация, что он прошёл тест на коронавирус. 28 апреля наставник разместил пост на своей странице в «Инстаграме», поблагодарив врачей за их работу, а уже через неделю больного спецбортом доставили в одну из больниц Москвы. 13 мая поступило сообщение, что Абдулманап в коме. Врачи отчаянно боролись за его жизнь. Но 3 июля 2020 года поступило трагическое известие о смерти великого тренера.

14:55. Трогательный пост в своём телеграм-канале написал известный спортивный блогер Василий Уткин.

«Прожить такую жизнь, как Абдулманап рядом с Хабибом, можно только развиваясь вместе с ним. Полагаю, это колоссальное счастье. Отец, сын которого не просто пошёл по им предложенному пути. Это оказалоось ещё и верной догадкой. Сын не просто может быть благодарен отцу за это, всё круче: а их дело становится общим. Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни. Полагаю, Абдулманап был очень счастливым человеком».

Василий Уткин отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

14:50. Мы потеряли легендарного и безмерно уважаемого не только в мире единоборств, но в спортивном мире человека. Великий тренер, который однажды сделал свой выбор и уже не свернул с пути. Никто не воспитал столько олимпийских чемпионов с нуля. О том, через что пришлось пройти Абдулманапу на своём жизненном пути, — в нашем материале.

«Отдал всё, что было. Меня посчитали сумасшедшим». Умер отец Хабиба Нурмагомедова Всю жизнь Абдулманап Нурмагомедов старался быть полезным людям, которые его окружали. Сможем ли мы сказать про себя то же самое?

14:45. Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Такие новости слышать всегда печально. У меня у самого отец ушёл из жизни преждевременно, многое мог сделать. Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всём мире.



К сожалению, коронавирус никуда пока не ушёл. Так что хочу напомнить соотечественникам, которые поедут куда-то в отпуска, – нужно соблюдать меры безопасности. Вирус не щадит ни молодых, ни стариков», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

14:25. Трагическую новость сообщил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов.

От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!

Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!



Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение!».



Мы молим Всевышнего, чтобы Он простил своего раба и ввел в Сады вечного Рая. Дай Аллах терпения его родным и близким пережить боль утраты! Все мы принадлежим Аллаху и вернёмся к Нему рано или поздно.

14:22. Близкий друг Абдулманапа дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о причинах смерти легендарного наставника.



«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг — нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжёлая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали всё, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжёлое положение было», — рассказал Рамазан корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.