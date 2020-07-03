Монсон уверен, что Хабиб продолжит карьеру

Прославленный боец смешанных единоборств Джефф Монсон выразил уверенность, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова не заставит его сына, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру.
«Семья — самая важная связь, которая есть у нас в жизни. И это всегда было особенно правдиво и заметно на примере отношений между Хабибом и его отцом. Я уверен, что Хабиб продолжит бороться. Потому что это то, чего бы хотел его отец. Ему пригодится сила его отца, потому что теперь ему придётся бороться с разбитым сердцем. Все наши молитвы сейчас с Хабибом и его семьёй», — приводит слова Монсона Sport24.
Напомним, ранее планировалось, что Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой осенью. В сентябре он должен был встретиться с Джастином Гэтжи. На данный момент не ясно, состоится ли этот поединок.
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