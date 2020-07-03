Багаутинов — о смерти отца Хабиба: республика и страна в целом многое потеряла

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Али Багаутинов прокомментировал смерть легендарного российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова. По словам спортсмена, с уходом из жизни Нурмагомедова-старшего страна потеряла многое.
«Знал дядю Абдулманапа ещё с начала своей спортивной карьеры, считал за своего старшего. И он также тепло, по-отечески ко мне относился. Поэтому новость о том, что его не стало, воспринял особенно тяжело и с болью. Понятно, что возвращаемся к богу, но человеческий фактор не уберёшь.
В его лице многое потеряла наша республика и в целом страна. Абдулманап прожил яркую и полезную жизнь. Оставил хороший след и добрую память, был для всех нас достойным примером. Пусть Аллах простит его. Амин", — написал Багаутинов.
Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в «Инстаграме».
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