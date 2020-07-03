Дана Уайт: покойтесь с миром, господин Нурмагомедов

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на смерть легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, воспитавшего 18 чемпионов мира по самбо и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Покойтесь с миром, господин Нурмагомедов», — написал Уайт на своей странице в «Инстаграме», прикрепив к сообщению фото Абдулманапа и Хабиба Нурмагомедовых.

Соответствующий пост доступен на странице Даны Уайта в социальной сети.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.



Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.