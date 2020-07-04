Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедовых

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.
«Мои искренние соболезнования вам и вашей семье. Хабиб, держись приятель. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, когда-нибудь посоревнуемся», — написал Фергюсон в своём «твиттере».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
36-летний Фергюсон выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Недавно он должен был сразиться за пояс UFC в лёгком весе с его обладателем Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин был лишён возможности вылететь из страны из-за карантина, введение которого было обусловлено распространением коронавирусной инфекции, и соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи.
- 4 июля 2020
-
07:46
-
07:11
-
06:45
-
06:07
-
05:10
-
03:21
-
02:46
-
02:27
-
01:57
-
01:33
-
00:31
-
00:21
-
00:05
- 3 июля 2020
-
23:39
-
23:29
-
23:23
-
22:21
-
22:14
-
21:47
-
21:23
-
20:59
-
20:47
-
20:24
-
19:58
-
19:55
-
19:43
-
19:13
-
18:53
-
18:28
-
18:11
-
17:32
-
17:15
-
17:07
-
16:55
-
16:53