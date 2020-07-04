Пётр Ян отправился в Абу-Даби, где проведёт титульный бой с Алду на турнире UFC 251

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, сообщил, что выдвинулся в Абу-Даби, где выступит на турнире UFC 251.
«Мы выдвигаемся! Спасибо всем, кто помогал в это непростое время. У меня есть цель», — написал Ян в «Инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Петра Яна.
На турнире UFC 251 Ян встретится с бразильцем Жозе Алду. Соперники сразятся за пояс UFC в легчайшем весе, освободившийся после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо.
Ранее стало известно, что главный бой турнира UFC 251 между Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом не состоится из-за коронавируса у бразильского бойца.
В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.
- 4 июля 2020
-
09:14
-
08:57
-
08:32
-
07:46
-
07:11
-
06:45
-
06:07
-
05:10
-
03:21
-
02:46
-
02:27
-
01:57
-
01:33
-
00:31
-
00:21
-
00:05
- 3 июля 2020
-
23:39
-
23:29
-
23:23
-
22:21
-
22:14
-
21:47
-
21:23
-
20:59
-
20:47
-
20:24
-
19:58
-
19:55
-
19:43
-
19:13
-
18:53
-
18:28
-
18:11
-
17:32
-
17:15