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Пётр Ян отправился в Абу-Даби, где проведёт титульный бой с Алду на турнире UFC 251

Пётр Ян отправился в Абу-Даби, где проведёт титульный бой с Алду на турнире UFC 251
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, сообщил, что выдвинулся в Абу-Даби, где выступит на турнире UFC 251.

«Мы выдвигаемся! Спасибо всем, кто помогал в это непростое время. У меня есть цель», — написал Ян в «Инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Петра Яна.

На турнире UFC 251 Ян встретится с бразильцем Жозе Алду. Соперники сразятся за пояс UFC в легчайшем весе, освободившийся после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо.

Ранее стало известно, что главный бой турнира UFC 251 между Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом не состоится из-за коронавируса у бразильского бойца.

В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.

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