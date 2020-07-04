Пётр Ян отправился в Абу-Даби, где проведёт титульный бой с Алду на турнире UFC 251

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, сообщил, что выдвинулся в Абу-Даби, где выступит на турнире UFC 251.

«Мы выдвигаемся! Спасибо всем, кто помогал в это непростое время. У меня есть цель», — написал Ян в «Инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Петра Яна.

На турнире UFC 251 Ян встретится с бразильцем Жозе Алду. Соперники сразятся за пояс UFC в легчайшем весе, освободившийся после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо.

Ранее стало известно, что главный бой турнира UFC 251 между Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом не состоится из-за коронавируса у бразильского бойца.

В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.