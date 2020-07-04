Масвидаль выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

Боец полусреднего веса третий номер рейтинга UFC в этой весовой категории Хорхе Масвидаль отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.



«Сочувствую по поводу твоей утраты, Хабиб. Не могу представить, через что ты проходишь. Пусть он покоится с миром», — написал в своём «твиттере» Хорхе Масвидаль.



57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.