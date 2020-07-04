UFC Russia объявил день тишины в память об Абдулманапе Нурмагомедове

Официальный аккаунт в «Инстаграме» UFC Russia объявил день тишины в связи со смертью отца и тренера Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова.



«В память об Абдулманапе Магомедовиче Нурмагомедове UFC Russia объявляет день тишины», — гласит сообщение в официальном «инстаграме» UFC Russia.



57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

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