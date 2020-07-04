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Ирина Роднина: смерть отца Хабиба для многих станет уроком

Ирина Роднина: смерть отца Хабиба для многих станет уроком
Бокс/ММА / UFC 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

«Я представитель классических видов спорта, и драки — это не мое, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушел достойный человек, я знаю о его достижениях. Единоборства — это часть духовного, культурного кода Кавказа, азиатских стран, и мы не имеем права говорить, что хорошо, а что плохо — только что нравится, а что нет. Он прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих, жаль, что он так рано ушел. Думаю, его смерть будет для многих уроком.

Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов", — приводит слова Ирины Родниной «Спорт-экспресс».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

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