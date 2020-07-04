Р. Ротенберг выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

Вице-президент СКА Роман Ротенберг отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.



«Потеря достойных людей всегда тяжела. Хабиб Нурмагомедов, соболезную тебе, твоей семье, это огромная утрата. Твой отец был настоящим мужчиной. Он воспитывал честных и сильных духом, ведь он и сам был таким. Светлая память замечательному человеку и тренеру», написал Ротенберг в «Инстаграме».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.