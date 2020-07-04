Кадыров простился с Нурмагомедовым-старшим и обнял Хабиба. Видео
Вчера, 3 июля, из жизни ушёл легендарный тренер Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по самбо и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Похороны прошли на восходе 4 июля. Невзирая на просьбы родственников, на них прибыло множество людей, в том числе глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Политик простился с Абдулманапом Нурмагомедовым, принял участие в коллективной молитве, произносимой при погребении мусульман, и подошёл к Хабибу Нурмагомедову. Кадыров обнял спортсмена и лично выразил ему соболезнования. Хабиб поблагодарил главу Чечни за внимание.
Соответствующее видео размещено на странице News095 в «Инстаграме».
Напомним, Адбулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет от осложнений после перенесённого коронавируса.
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