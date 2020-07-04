Хабиб Нурмагомедов — о смерти отца: всё, что было в наших силах, мы сделали

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца пообщался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Спортсмен поблагодарил политика за помощь и отметил, что народы Дагестана и Чечни сделали всё возможное ради спасения Абдулманапа Нурмагомедова.
«От всего… Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Всё, что было в наших силах, мы сделали.… А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы», — сказал Нурмагомедов на видео, размещённом на странице News095 в «Инстаграме».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве.
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