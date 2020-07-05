Камару Усман: возможно, свинье пришло время визжать

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман оставил двусмысленное сообщение в «Твиттере».

«Возможно, свинье пришло время визжать», — написал нигериец в социальной сети.

Такое сообщение появилось на фоне слухов, что следующим соперником Камару может стать Хорхе Масвидаль.

Напомним, 11 июля Камару Усман должен выступить в главном событии вечера на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Предполагалось, что его соперником станет Гилберт Бёрнс. Но у бразильца был диагностирован коронавирус и ему пришлось отказаться от участия в поединке.

После этого Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон выразили готовность выйти на поединок с Усманом. Источники сообщают, что в UFC близки к организации встречи Усман — Масвидаль.