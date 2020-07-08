Хавьер Мендес: поддержу Хабиба, если он завершит карьеру

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, сказал, что поддержит любое решение российского чемпиона UFC.
«Если он захочет драться, буду рядом с ним, если нет — тоже. Поддержу Хабиба, если он завершит карьеру. Если посчитаю его решение неверным, то выскажу ему свою точку зрения. Знаю одно: он продолжает наследие отца и является отличным тренером. Он помогал тренировать нескольких восходящих звёзд», — рассказал Хавьер Мендес в интервью MMA on SiriusXM.
Отец и тренер Хабиба, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
- 8 июля 2020
-
23:54
-
22:52
-
21:43
-
20:43
-
19:52
-
18:18
-
17:20
-
16:05
-
15:28
-
14:14
-
13:29
-
13:04
-
12:01
-
11:02
-
10:00
-
09:01
-
03:49
-
00:43
- 7 июля 2020
-
23:52
-
22:41
-
22:30
-
21:32
-
20:58
-
19:34
-
18:22
-
17:49
-
16:12
-
15:00
-
14:04
-
12:35
-
12:06
-
11:00
-
10:15
-
09:21
-
09:02