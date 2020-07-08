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Хавьер Мендес: поддержу Хабиба, если он завершит карьеру

Хавьер Мендес: поддержу Хабиба, если он завершит карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, сказал, что поддержит любое решение российского чемпиона UFC.

«Если он захочет драться, буду рядом с ним, если нет — тоже. Поддержу Хабиба, если он завершит карьеру. Если посчитаю его решение неверным, то выскажу ему свою точку зрения. Знаю одно: он продолжает наследие отца и является отличным тренером. Он помогал тренировать нескольких восходящих звёзд», — рассказал Хавьер Мендес в интервью MMA on SiriusXM.

Отец и тренер Хабиба, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

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