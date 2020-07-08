Хавьер Мендес: поддержу Хабиба, если он завершит карьеру

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, сказал, что поддержит любое решение российского чемпиона UFC.



«Если он захочет драться, буду рядом с ним, если нет — тоже. Поддержу Хабиба, если он завершит карьеру. Если посчитаю его решение неверным, то выскажу ему свою точку зрения. Знаю одно: он продолжает наследие отца и является отличным тренером. Он помогал тренировать нескольких восходящих звёзд», — рассказал Хавьер Мендес в интервью MMA on SiriusXM.



Отец и тренер Хабиба, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.