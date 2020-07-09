В России появилась первая профессиональная лига кулачных боёв — Hardcore Fighting Championship. В основном этапе лиги примут участие 32 бойца, а главный приз составит 1 млн рублей.
«Мы хотим не просто устроить зрелищное шоу, но и вырастить своих профессиональных бойцов. Мы ждём и спортсменов, и уличных бойцов. В этом и была идея — найти таланты, дать шанс каждому заработать и выйти на новый уровень. Вот был Вася: уличная шпана, занимался непонятно чем, а теперь у него есть шанс профессионально биться и получать за это хорошие деньги. Более того, уже сейчас мы занимаемся регистрацией кулачных боев как официального вида спорта. Но это, безусловно, шоу не для нервных и впечатлительных», — рассказал основатель и ведущий Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов.
«Изначально, исторически соревнования по боксу проводились на голых кулаках. Не было никаких перчаток. Там было по 10-12, 100 раундов. Это настоящий спорт для джентльменов, которые готовы идти на риск. И несмотря на то, что визуально травмы у бойцов выглядят страшно, удар в перчатке может быть гораздо сильнее и опаснее. Я рад, что в России наконец-то появилось такое мероприятие, зрелище», — прокомментировал создание лиги один из судей проекта, чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов.
Помимо профессионалов в турнире принимают участие и любители. Среди них: мясник, арт-директор кафе и даже сотрудник ЧОПа, решивший попробовать свои силы, поработав на съёмочной площадке.
Первый выпуск шоу Hardcore Fighting Championship уже вышел на YouTube. Впереди организаторы обещают ещё больше зрелищных боёв, а также битву двух «ветеранов» боёв на кулаках Макса Топора и Руслана Гусейнова.
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