Бывший соперник Ф. Емельяненко рассказал, как тот ответил на вопрос об Александре Карелине

Бывший американский боец смешанных единоборств Чейл Соннен рассказал о беседе со знаменитым российским бойцом MMA Фёдором Емельяненко, которая произошла в ходе турнира Bellator в октябре 2018 года. Напомним, в поединке на том турнире Емельяненко нокаутировал Соннена.

По словам Соннена, он спросил Емельяненко, победил бы он легендарного борца трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, если бы такой бой удалось организовать.

«Фёдор был очень дипломатичен, утверждал, что не надо сравнивать представителей разных стилей», — рассказал американец в своём YouTube-канале.

Американец добавил, что Емельяненко так и не дал чёткого ответа на вопрос.

52-летний Карелин — трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы. За карьеру выиграл 888 поединков (887 в борьбе и 1 в ММА) и потерпел два поражения. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки. Известны случаи, когда соперники отказывались бороться с ним.