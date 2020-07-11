Поветкин завершил первый этап подготовки к поединку с Уайтом

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин завершил первый этап подготовки к поединку с британцем Диллианом Уайтом.



«Александр Поветкин завершил первый этап подготовки, который проходил на Алтае. Завтра команда возвращается в Москву.



Напомним, бой Александра Поветкина против Диллиана Уайта состоится 22 августа в Великобритании», — говорится в сообщении пресс-службы промоутерской компании «Мир бокса», опубликованном в «Инстаграме».

Напомним, 22 августа Диллина Уайт сразится с российским тяжеловесом Александром Поветкиным. Поединок пройдёт на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна. На счету британца 27 побед и одно поражение в профессиональном боксе. У россиянина 35 побед, два поражения и одна ничья.