Поветкин завершил первый этап подготовки к поединку с Уайтом
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин завершил первый этап подготовки к поединку с британцем Диллианом Уайтом.
«Александр Поветкин завершил первый этап подготовки, который проходил на Алтае. Завтра команда возвращается в Москву.
Напомним, бой Александра Поветкина против Диллиана Уайта состоится 22 августа в Великобритании», — говорится в сообщении пресс-службы промоутерской компании «Мир бокса», опубликованном в «Инстаграме».
Напомним, 22 августа Диллина Уайт сразится с российским тяжеловесом Александром Поветкиным. Поединок пройдёт на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна. На счету британца 27 побед и одно поражение в профессиональном боксе. У россиянина 35 побед, два поражения и одна ничья.
- 11 июля 2020
-
11:01
-
10:23
-
08:43
-
06:54
-
00:43
-
00:35
-
00:17
- 10 июля 2020
-
22:52
-
21:20
-
20:36
-
19:58
-
18:59
-
18:42
-
17:28
-
16:12
-
16:00
-
15:30
-
15:02
-
14:02
-
13:01
-
12:02
-
11:00
-
09:01
-
08:44
-
05:59
-
00:52
-
00:11
- 9 июля 2020
-
23:25
-
22:45
-
21:51
-
20:49
-
19:44
-
18:46
-
17:22
-
16:00
Партнерский контент