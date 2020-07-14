Результаты взвешивания турнира UFC «Бойцовский остров» 1: Кэттер оказался тяжелее Иге
В Абу-Даби (ОАЭ) завершилась процедура официального взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире UFC «Бойцовский остров» 1. Напомним, в главном поединке турнира встретятся полулегковесы Келвил Кэттер и Дана Иге.
По итогам взвешивания Кэттер оказался тяжелее соперника на 0,5 кг. Все бойцы уложились в лимит своих весовых категорий.
Результаты взвешивания турнира UFC «Бойцовский остров» 1:
Основной кард
Келвил Кэттер (66,2 кг) — Дана Иге (65,7 кг)
Тим Эллиот (56,6 кг) – Райан Бенуа (57,1 кг).
Джимми Ривера (65,7 кг) – Коди Стамман (65,7 кг).
Молли Маккэнн (56,6 кг) – Таила Сантос (56,6 кг).
Абдул Разак Альхассан (78,9 кг – перевес) – Мунир Лаззез (77,5 кг).
Кроме того, бойцы провели заключительную дуэль взглядов перед турниром.
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