Результаты взвешивания турнира UFC «Бойцовский остров» 1: Кэттер оказался тяжелее Иге

В Абу-Даби (ОАЭ) завершилась процедура официального взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире UFC «Бойцовский остров» 1. Напомним, в главном поединке турнира встретятся полулегковесы Келвил Кэттер и Дана Иге.



По итогам взвешивания Кэттер оказался тяжелее соперника на 0,5 кг. Все бойцы уложились в лимит своих весовых категорий.



Результаты взвешивания турнира UFC «Бойцовский остров» 1:



Основной кард



Келвил Кэттер (66,2 кг) — Дана Иге (65,7 кг)

Тим Эллиот (56,6 кг) – Райан Бенуа (57,1 кг).

Джимми Ривера (65,7 кг) – Коди Стамман (65,7 кг).

Молли Маккэнн (56,6 кг) – Таила Сантос (56,6 кг).

Абдул Разак Альхассан (78,9 кг – перевес) – Мунир Лаззез (77,5 кг).

Кроме того, бойцы провели заключительную дуэль взглядов перед турниром.