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Результаты взвешивания турнира UFC «Бойцовский остров» 1: Кэттер оказался тяжелее Иге

Результаты взвешивания турнира UFC «Бойцовский остров» 1: Кэттер оказался тяжелее Иге
Бокс/ММА / UFC 0

В Абу-Даби (ОАЭ) завершилась процедура официального взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире UFC «Бойцовский остров» 1. Напомним, в главном поединке турнира встретятся полулегковесы Келвил Кэттер и Дана Иге.

По итогам взвешивания Кэттер оказался тяжелее соперника на 0,5 кг. Все бойцы уложились в лимит своих весовых категорий.

Результаты взвешивания турнира UFC «Бойцовский остров» 1:

Основной кард

Келвил Кэттер (66,2 кг) — Дана Иге (65,7 кг)
Тим Эллиот (56,6 кг) – Райан Бенуа (57,1 кг).
Джимми Ривера (65,7 кг) – Коди Стамман (65,7 кг).
Молли Маккэнн (56,6 кг) – Таила Сантос (56,6 кг).
Абдул Разак Альхассан (78,9 кг – перевес) – Мунир Лаззез (77,5 кг).

Кроме того, бойцы провели заключительную дуэль взглядов перед турниром.

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