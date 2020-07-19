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Дана Уайт: Хабиб будет драться, когда позвонит мне

Дана Уайт: Хабиб будет драться, когда позвонит мне
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт рассказал о ситуации с датой следующего поединка чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По его словам, конкретных сроков возвращения россиянина в октагон пока нет.

«Будет ли он драться в сентябре? Он будет драться, когда позвонит мне. У нас нет ограничения по времени. Гэтжи не будет проводить защиту временного титула. У Хабиба только что умер отец. Когда будет готов, он даст мне знать», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 2.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедова скончался 3 июля после осложнений от COVID-19, ему было 57 лет. До трагических событий ожидалось, что Хабиб встретится с Джастином Гэтжи в сентябре. Теперь сроки возвращения россиянина в октагон не известны.

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