Мазур: до сих пор не верю, что Дадашева нет с нами

Российский боксёр Алексей Мазур поделился воспоминаниями о своём друге, Максиме Дадашеве.

Дадашев скончался в США 23 июля 2019 года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные в ходе поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF. Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Субриэль Матиас.

«Уже год пролетел, именно пролетел. На самом деле кажется, что приличная дистанция, но до сих пор не верю, что его нет с нами. Кажется, что он сейчас где-то в США тренируется и с нами.



Мы начали заниматься у одного тренера, пришли в одно время. Максим был с братом, у меня тоже там были родные братья. Нам было 10-11 лет. У нас были хорошие отношения, мы были самые младшие в группе. Мы всегда с ним конкурировали, главные спарринг-партнеры. Бивол тоже с нами тренировался в одном зале, но у другого тренера. Мы всегда встречались в раздевалке, были на первенстве России. Я проиграл на одном турнире, а Макс мне сказал: «Всё закономерно, вспомни, сколько ты пропустил тренировок». Макс был очень дисциплинированный, упёртый и с детства шёл к своей мечте», — передаёт слова Мазура корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.