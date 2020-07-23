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Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок 12 сентября в Калифорнии

Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок 12 сентября в Калифорнии
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе 54-летний Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях 51-летний Рой Джонс проведут поединок 12 сентября. Бой станет выставочным матчем, сообщает The Guardian.

Восьмираундовый поединок пройдёт в Калифорнии (США).

Напомним, Майк Тайсон последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году и проиграл Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму. На счету Тайсон 58 поединков, в которых он одержал 50 побед.

Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года и победил единогласным решением судей Скотта Сигмона. Он провёл 77 боёв и одержал 66 побед.

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