Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок 12 сентября в Калифорнии

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе 54-летний Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях 51-летний Рой Джонс проведут поединок 12 сентября. Бой станет выставочным матчем, сообщает The Guardian.
Восьмираундовый поединок пройдёт в Калифорнии (США).
Напомним, Майк Тайсон последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году и проиграл Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму. На счету Тайсон 58 поединков, в которых он одержал 50 побед.
Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года и победил единогласным решением судей Скотта Сигмона. Он провёл 77 боёв и одержал 66 побед.
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