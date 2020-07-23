Тайсону к бою с Джонсом будет готовить известный тренер по ММА

Сегодня, 23 июля, было официально подтверждено, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон и бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс проведут выставочный поединок. Бой состоится 12 сентября в штате Калифорния (США).

Теперь же стало известно, кто поможет Тайсону готовиться к этой встрече. Тренировать Майка перед схваткой с Джонсом будет известный тренер по смешанным единоборствам Рафаэль Кордейро, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Отметим, что Рафаэль не раз появлялся на совместных видео с Майком и работал с ним на лапах.

Напомним, Майк Тайсон последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Что касается Роя Джонса, последний профессиональный поединок он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.