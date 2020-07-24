Вартанян: это не закат карьеры А. Емельяненко

Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, в котором последний одержал досрочную победу. Вартанян признался, что ожидал такого исхода, но отметил, что тяжёлое поражение не ставит крест на карьере Александра.

«Ожидал, что Емельяненко так раздавят. Бой это только задокументировал. Это избиение — не закат карьеры Емельяненко, он всё равно сильнее большинства тяжеловесов. Просто Исмаилов неудобен для него. Емельяненко ничего не изменил в тактике, поэтому всё так. В ММА побеждают стили, поэтому шансов у Александра изначально не было», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.