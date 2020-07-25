Орловскиий назвал пять лучших бойцов UFC из СНГ

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский, общаясь с подписчиками в «Инстаграме», ответил, кто по его мнению входит в топ-5 лучших бойцов лиги из СНГ.

«Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян стал чемпионом, я и Алексей Олейник», — сказал Орловский.

Напомним, Андрей Орловский является рекордсменом UFC по количеству побед в тяжёлом весе. За годы выступлений в лиге беларус одержал 18 побед. В минувшей встрече он единогласным решением судей одолел новобранца промоушена Фелипе Линса из Бразилии.

С 2018 года Орловский провёл восемь поединков и одержал в них только три победы, ещё один бой был признан несостоявшимся, а в четырёх проиграл (один раз досрочно).

Общаясь с подписчиками, Орловский отметил, что по-прежнему ждёт информации о следующем поединке.