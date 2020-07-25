Кадыров подвёл итоги боя Емельяненко — Исмаилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвёл итоги турнира АСА 107, в главном событии которого Магомед Исмаилов победил нокаутом Александра Емельяненко.
«Дорогие друзья! По-настоящему зрелищным и напряжённым выдался бойцовский турнир ACA 107 в Сочи. Спортсмены продемонстрировали уникальную волю к победе и высокий уровень мастерства. Особенно отличились бойцы чеченского республиканского клуба „Ахмат”.
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Наш боец Магомед Бибулатов в первом же раунде нокаутировал соперника Никиту Чистякова. Отличился представитель клуба “Ахмат» Хасейн Шайхаев, которому хватило 32 секунд, чтобы удушающим приемом вырвать победу у Аслана Шогова. Хусейн Шайхаев победил Ахмеда Мусакаева решением судей. Нашхо Галаев и Абубакар Вагаев пополнили очередными победами копилку нашего бойцовского клуба.
Ну а самым необычным поединком стала кульминация противостояния звёзд тяжёлого и среднего веса Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Задолго до боя оба спортсмена пытались победить друг друга в словесных баталиях через соцсети. Чаша перевешивала то в одну, то в другую сторону. Бойцы отпускали язвительные шутки, пытались морально сломать противника, записывали ролики с угрозами.
В дебатах победитель не определился, поэтому бойцы полностью выложились на ринге. Это был интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова.
Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в «Инстаграме» оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдёт! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой инстаграм-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки.
Так что восстанавливайтесь, бойцы! Зрители ждут ваших новых поединков! Ахмат — сила!" — написал Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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