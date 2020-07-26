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Чимаев: Серроне не на моём уровне

Чимаев: Серроне не на моём уровне
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев был бы не против провести поединок с экс-претендентом на титул чемпиона UFC Дональдом Серроне. Вместе с тем он подчеркнул, что американец значительно уступает ему в уровне подготовки.

«Дональд Серроне — хорошее имя. Но знаю, что он не на моём уровне. Размажу его за один или два раунда. Это лёгкие деньги для меня. Но да, это хорошее имя для меня. Когда одержу победу над ним и получу эти лёгкие деньги, смогу рассчитывать на титульный поединок», — сказал Чимаев после турнира UFC Fight Island 3.

Напомним, в ночь на 26 июля по московскому времени Хамзат одержал досрочную победу над Ризом Макки и получил бонус за выступление вечера. Эта победа стала для него второй за десять дней.

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