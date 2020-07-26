Густафссон: Чимаев идёт за всеми, будьте готовы

Боец смешанных единоборств Александер Густафссон прокомментировал поражение от Фабрисиу Вердума на турнире UFC Fight Island 3, а также отдал должное Хамзату Чимаеву, одержавшему досрочную победу над Ризом Макки.

«Проигрывать ужасно, но я жив и здоров. Это спорт, и это тот спорт, который мы любим. Хочу поблагодарить Фабрисиу Вердума за классный поединок и сказать спасибо UFC за предоставленную возможность. Теперь давайте отпразднуем победу моего одноклубника и брата Хамзата Чимаева. Он идёт за всеми, будьте готовы», — написал Густафссон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Густафссон на турнире UFC Fight Island 3 провёл первый поединок после возвращения в спорт. Швед решил попробовать силы в тяжёлой весовой категории и не справился с новым вызовом.