Густафссон: Чимаев идёт за всеми, будьте готовы

Боец смешанных единоборств Александер Густафссон прокомментировал поражение от Фабрисиу Вердума на турнире UFC Fight Island 3, а также отдал должное Хамзату Чимаеву, одержавшему досрочную победу над Ризом Макки.
«Проигрывать ужасно, но я жив и здоров. Это спорт, и это тот спорт, который мы любим. Хочу поблагодарить Фабрисиу Вердума за классный поединок и сказать спасибо UFC за предоставленную возможность. Теперь давайте отпразднуем победу моего одноклубника и брата Хамзата Чимаева. Он идёт за всеми, будьте готовы», — написал Густафссон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Густафссон на турнире UFC Fight Island 3 провёл первый поединок после возвращения в спорт. Швед решил попробовать силы в тяжёлой весовой категории и не справился с новым вызовом.
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