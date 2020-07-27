Чимаев вызвал на бой рекордсмена UFC Майю

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, бросил вызов бразильскому бойцу MMA Демиану Майе, который является рекордсменом UFC по количеству побед удушением сзади.

«Уважаю тебя и считаю легендой спорта, но прости, Майя, ты следующий. Посмотрим, у кого из нас лучше грэпплинг», — написал Чимаев в своём «твиттере».

На счету 42-летнего Майи 28 побед и 10 поражений в MMA. Последний бой он провёл в марте 2020 года, уступив Гилберту Бёрнсу.

Напомним, на турнире UFC Fight Island 3, который состоялся в минувшие выходные, Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки. Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом. После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.

Хамзат Чимаев приехал в Швецию в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять эту страну на различных международных соревнованиях.