Полное видео боя Емельяненко — Исмаилов выложили в YouTube
В YouTube выложили полное видео поединка с участием российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.
Права на видео принадлежат Absolute Championship Akhmat. Посмотреть видео можно в YouTube-канале ACA MMA.
На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.
Ранее российский боец Курбан Тайгибов отметил, что Емельяненко был пьяным на видео из сочинского аэропорта.
Боец MMA Тайгибов намекнул, что А. Емельяненко был пьяный на видео из аэропорта
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