Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца объявил о возвращении к тренировкам

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил, что вернулся к тренировкам. Напомним, 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 57 лет скончался его отец Абдулманап Нурмагомедов, который воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
«Тренировки продолжаются. Усман Нурмагомедов 31 июля выступит в Абу-Даби, удачи тебе, братишка», — написал Хабиб в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с тренировки.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Этим постом Хабиб также напомнил, что 31 июля его двоюродный брат Усман Нурмагомедов (9-0) выступит на турнире UAE Warriors 12, который пройдёт в Абу-Даби. Соперником Усмана станет представитель Казахстана Еркин Дарменов (7-2).
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