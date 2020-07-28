Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Президент UFC назвал дату боя Нурмагомедов — Гэтжи

Президент UFC назвал дату боя Нурмагомедов — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда пройдёт титульный поединок с участием обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи. Бой состоится 24 октября. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова Уайта.

Изначально предполагалось, что бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт в сентябре, но после смерти отца Хабиба в планы пришлось вносить коррективы. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля.

«Он очень тяжело это переживает. Его отец был для него героем. Он любил отца. У них были очень близкие отношения, и это очень тяжёлая ситуация для него», — добавил Уайт.

Президент не сказал, где именно пройдёт бой. Ранее он утверждал, что поединок состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца объявил о возвращении к тренировкам
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020