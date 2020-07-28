Президент UFC назвал дату боя Нурмагомедов — Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда пройдёт титульный поединок с участием обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи. Бой состоится 24 октября. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова Уайта.

Изначально предполагалось, что бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт в сентябре, но после смерти отца Хабиба в планы пришлось вносить коррективы. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля.

«Он очень тяжело это переживает. Его отец был для него героем. Он любил отца. У них были очень близкие отношения, и это очень тяжёлая ситуация для него», — добавил Уайт.

Президент не сказал, где именно пройдёт бой. Ранее он утверждал, что поединок состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.