Президент UFC назвал дату боя Нурмагомедов — Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда пройдёт титульный поединок с участием обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи. Бой состоится 24 октября. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова Уайта.
Изначально предполагалось, что бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт в сентябре, но после смерти отца Хабиба в планы пришлось вносить коррективы. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля.
«Он очень тяжело это переживает. Его отец был для него героем. Он любил отца. У них были очень близкие отношения, и это очень тяжёлая ситуация для него», — добавил Уайт.
Президент не сказал, где именно пройдёт бой. Ранее он утверждал, что поединок состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
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