Федерация бокса России: Старцев не является действующим боксёром

Федерация бокса России прокомментировала инцидент с Михаилом Старцевым, убившим в Барнауле в ходе драки 40-летнего Павла Рохлова.



«Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего мужчины. Потеря близкого человека — это большая трагедия для всех членов семьи.



Мы будем следить за ходом расследования, но делать какие-либо выводы вне нашей компетенции.



Федерация бокса России не поддерживает никакие формы насилия и всегда выступает за мирное разрешение любых конфликтов. Бокс не является грубым или жестоким видом спорта, он всегда требует уважать соперника, быть честным, благородным и мужественным. Поэтому некорректно ассоциировать данный инцидент с целым видом спорта.



Михаил Старцев не является действующим боксёром. Он занимался боксом на протяжении пяти лет, но с начала 2000-х официально не имеет к этому виду спорта никакого отношения. Ничем себя не проявил, никаких призовых мест не занимал. В сборной Алтайского края или Барнаула не состоял. Михаил Старцев также никогда не являлся профессиональным боксёром, не имеет профиля на сайте BoxRec, не является членом Федерации бокса России или федерации бокса Алтайского края», — гласит сообщение Федерации бокса России.