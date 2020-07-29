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Василевский: у Чимаева нет ничего личного к Конору, его слова – для людей, они это хавают

Василевский: у Чимаева нет ничего личного к Конору, его слова – для людей, они это хавают
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением о высказывании Хамзата Чимаева о Коноре Макгрегоре. Напомним, Чимаев вызвал Макгрегора на поединок.

«Если Чимаев почувствовал, что Дана Уайт его пиарит, даёт ему бои, это тот самый момент, который нужно ухватить. Ещё полгода или год, и этого не будет. Уверен, к Конору у него ничего личного, это всё делается для людей. Если бы Хамзат такого не сказал, мы бы это и не обсуждали. Чем больше Чимаев сейчас пошумит, тем ярче засияет. Типичное поведение, которое навязано не бойцами, не UFC, а зрителями. Они это любят и хавают, а бойцы делают.

Если бы он молчал, его бы не поняли. Десять лет назад молчание было бы нормальным, но не сейчас. Когда начинал заниматься MMA, все говорили одно и то же: «Я готов, всё будет хорошо, всех люблю, все молодцы». Сейчас это не канает, да и кому, как не Макгрегору, это говорить, он так же делал в своё время: прыгал на головы другим, чтобы перепрыгнуть через них.

Не рано ли Чимаев начал высказываться? Самое стрёмное, когда поздно, а рано быть не может. Время может уйти очень быстро, даже не заметишь», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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