Чимаев признался, что летал в Ирландию с желанием «врезать» Макгрегору за Хабиба

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что летал в Ирландию с намерением отомстить бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Напомним, Макгрегор не раз позволял себе оскорбительные высказывания в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова, обладателя пояса UFC в лёгком весе.
По словам Чимаева, история случилась в 2018 году.
«Он оскорблял Хабиба. Меня в то время никто не знал. Плюс он уронил парня одного на спарринге, чеченца, не помню, как его зовут. У меня в голове такая каша создалась, чтобы полететь и встретить его на улице у зала…
Но в аэропорту мне не позволили попасть на территорию Ирландии, сказали, что нет разрешения. Отвезли меня в участок, там восемь-девять часов ждал, еды мне даже не принесли. Потом сказали, что мне нужно обратно в Швецию лететь.
Хотелось врезать Конору. Многие думали, что я хочу помочь ему с подготовкой к бою с Хабибом. Но это не так», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ZubaTV.
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