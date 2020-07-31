Судейский скандал и эффектный нокаут от Сироткина. Фото

Вчера, 30 июля, в Минске состоялся вечер профессионального бокса KOld Wars. Событие было отмечено несколькими яркими событиями. Так, в соглавном событии шоу российский средневес красиво нокаутировал Артёма Карпеца, расправившись с соперником за четыре раунда.

В главном событии турнира встретились Айк Шахназарян и Георгий Челохсаев. Шахназарян доминировал на протяжении всех десяти раундов, но в итоге судьи раздельным решением отдали победу его сопернику. Это вызвало неоднозначную реакцию. Судейский скандал вынудил боксёров выступить с совместным заявлением. Спортсмены пообещали уже в скором времени провести реванш.

Фоторепортаж с интересного турнира в Минске KOld Wars представлен на сайте «Чемпионата».