Судейский скандал и эффектный нокаут от Сироткина. Фото
Вчера, 30 июля, в Минске состоялся вечер профессионального бокса KOld Wars. Событие было отмечено несколькими яркими событиями. Так, в соглавном событии шоу российский средневес красиво нокаутировал Артёма Карпеца, расправившись с соперником за четыре раунда.
В главном событии турнира встретились Айк Шахназарян и Георгий Челохсаев. Шахназарян доминировал на протяжении всех десяти раундов, но в итоге судьи раздельным решением отдали победу его сопернику. Это вызвало неоднозначную реакцию. Судейский скандал вынудил боксёров выступить с совместным заявлением. Спортсмены пообещали уже в скором времени провести реванш.
Фоторепортаж с интересного турнира в Минске KOld Wars представлен на сайте «Чемпионата».
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