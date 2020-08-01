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Шлеменко: в ближайшее время у нас могут быть чемпионы UFC почти во всех весах

Шлеменко: в ближайшее время у нас могут быть чемпионы UFC почти во всех весах
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился своим мнением о перспективах россиян в UFC. Шлеменко предположил, что в ближайшее время количество чемпионов UFC из России увеличится. В настоящее время титулами владеют два россиянина — Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян.

«Все бои устраиваются на усмотрение организации. Наверное, Забиту уже пора получить титульный бой. Ближний бой будет для него претендентским, и там всё будет определено. Мы можем рассчитывать на то, что у нас в ближайшее время будет очень много чемпионов, чуть ли не во всех весовых. Олейник недавно вошёл в топ-10 тяжей UFC. Всё идёт к нашим чемпионствам, и все ребята достойны этого», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Следующим титульный бой среди россиян может получить Забит Магомедшарипов. Это произойдёт, если российский боец победит мексиканца Яира Родригеса.

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