Шлеменко: в ближайшее время у нас могут быть чемпионы UFC почти во всех весах

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился своим мнением о перспективах россиян в UFC. Шлеменко предположил, что в ближайшее время количество чемпионов UFC из России увеличится. В настоящее время титулами владеют два россиянина — Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян.

«Все бои устраиваются на усмотрение организации. Наверное, Забиту уже пора получить титульный бой. Ближний бой будет для него претендентским, и там всё будет определено. Мы можем рассчитывать на то, что у нас в ближайшее время будет очень много чемпионов, чуть ли не во всех весовых. Олейник недавно вошёл в топ-10 тяжей UFC. Всё идёт к нашим чемпионствам, и все ребята достойны этого», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Следующим титульный бой среди россиян может получить Забит Магомедшарипов. Это произойдёт, если российский боец победит мексиканца Яира Родригеса.