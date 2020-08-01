Шлеменко: в ближайшее время у нас могут быть чемпионы UFC почти во всех весах

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился своим мнением о перспективах россиян в UFC. Шлеменко предположил, что в ближайшее время количество чемпионов UFC из России увеличится. В настоящее время титулами владеют два россиянина — Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян.
«Все бои устраиваются на усмотрение организации. Наверное, Забиту уже пора получить титульный бой. Ближний бой будет для него претендентским, и там всё будет определено. Мы можем рассчитывать на то, что у нас в ближайшее время будет очень много чемпионов, чуть ли не во всех весовых. Олейник недавно вошёл в топ-10 тяжей UFC. Всё идёт к нашим чемпионствам, и все ребята достойны этого», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Следующим титульный бой среди россиян может получить Забит Магомедшарипов. Это произойдёт, если российский боец победит мексиканца Яира Родригеса.
- 1 августа 2020
-
21:35
-
20:50
-
20:48
-
18:43
-
17:19
-
14:43
-
13:48
-
13:06
-
11:19
-
11:00
-
09:39
-
09:17
-
04:08
- 31 июля 2020
-
23:35
-
22:15
-
20:37
-
18:56
-
17:25
-
16:11
-
15:03
-
14:05
-
13:02
-
12:02
-
11:33
-
11:01
-
10:26
-
10:02
-
09:30
-
09:01
-
05:50
-
05:26
-
01:25
-
01:16
-
00:25
-
00:07