Луке и Майя получили бонусы за выступление вечера на турнире UFC Fight Night 173

Пресс-служба UFC назвала имена бойцов, которые получили бонусы за выступление на турнире UFC Fight Night 173.

Лучшим поединком вечера был признан бой Бобби Грина и Ландо Ваннаты. Грин одержал победу единогласным решением судей. Оба бойца получили бонус в размере $ 50 тыс.

Бонусы за лучшие выступления вечера получили также Висенте Луке и Дженнифер Майя. Луке техническим нокаутом во втором раунде победил Рэнди Брауна. А Майя болевым приёмом в первом раунде победила Джоанну Калдервуд.

Турнир проходил в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс». В главном поединке вечера 36-летний американец Дерек Брансон встречался с 22-летним представителем Армении Эдменом Шахбазяном.

Противостояние было завершено в третьем раунде техническим нокаутом в исполнении американского спортсмена, для которого эта победа стала 22-й в карьере ММА при 7 поражениях. Шахбазян проиграл впервые в карьере, ранее на его счету было 11 побед.