Сен-Пьер ответил на вопрос о бое с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт сказал, что обладатель пояса в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером.

Напомним, в феврале 2019 года Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры.

«Я поддерживаю форму, но не потому, что готовлюсь к поединку. Мне просто нравится быть в форме.

Должен сказать, я ещё не в идеальном состоянии. Если у меня будет бой, надо будет пройти тренировочный лагерь. Не так давно меня ввели в Зал славы, я завершил карьеру и чувствую себя превосходно.

Если у промоушена есть что мне предложить, пусть наберут мне. Они знают, где меня искать», — приводит слова канадца RDS.