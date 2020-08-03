Сен-Пьер ответил на вопрос о бое с Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт сказал, что обладатель пояса в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером.
Напомним, в феврале 2019 года Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры.
«Я поддерживаю форму, но не потому, что готовлюсь к поединку. Мне просто нравится быть в форме.
Должен сказать, я ещё не в идеальном состоянии. Если у меня будет бой, надо будет пройти тренировочный лагерь. Не так давно меня ввели в Зал славы, я завершил карьеру и чувствую себя превосходно.
Если у промоушена есть что мне предложить, пусть наберут мне. Они знают, где меня искать», — приводит слова канадца RDS.
Нурмагомедов намекнул на дату боя с Сен-Пьером
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