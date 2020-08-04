Бывший босс UFC Russia: Пётр Ян будет вызывать меньше негатива, чем Хабиб

Александр Шарвадзе, который ранее занимал должность директора по маркетингу в UFC Russia, прокомментировал растущую популярность российского бойца MMA Петра Яна, который недавно на турнире UFC на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и завоевал пояс в легчайшем весе.
«Он будет вызывать меньше негатива, чем Хабиб. В России есть люди, которые болеют против Нурмагомедова просто потому, что он кавказец. В этом смысле Пётр более универсальный герой.
Он как Хабиб, но для другой аудитории. У Петра есть стержень и характер, а именно это привлекает фанатов. Но нужно правильно выстроить взаимодействие и с болельщиками, и с компаниями.
Для глобальной популярности Петру, безусловно, нужен английский. Плюс умение работать с негативом, адекватно реагировать на хейтеров. И важно понимать, что за пределами ММА есть огромное количество миров, где намного больше денег, чем в смешанных единоборствах, и их тоже можно заработать», — приводит слова Шарвадзе Forbes.ru.
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