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Бывший босс UFC Russia: Пётр Ян будет вызывать меньше негатива, чем Хабиб

Бывший босс UFC Russia: Пётр Ян будет вызывать меньше негатива, чем Хабиб
Бокс/ММА / UFC 0

Александр Шарвадзе, который ранее занимал должность директора по маркетингу в UFC Russia, прокомментировал растущую популярность российского бойца MMA Петра Яна, который недавно на турнире UFC на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и завоевал пояс в легчайшем весе.

«Он будет вызывать меньше негатива, чем Хабиб. В России есть люди, которые болеют против Нурмагомедова просто потому, что он кавказец. В этом смысле Пётр более универсальный герой.

Он как Хабиб, но для другой аудитории. У Петра есть стержень и характер, а именно это привлекает фанатов. Но нужно правильно выстроить взаимодействие и с болельщиками, и с компаниями.

Для глобальной популярности Петру, безусловно, нужен английский. Плюс умение работать с негативом, адекватно реагировать на хейтеров. И важно понимать, что за пределами ММА есть огромное количество миров, где намного больше денег, чем в смешанных единоборствах, и их тоже можно заработать», — приводит слова Шарвадзе Forbes.ru.

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