Кремлёв: Гассиев проведёт два боя в 2020 году

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев должен провести два боя до конца года. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Напомним, Гассиев уступил украинцу Александру Усику в июле 2018 года. С тех пор россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря. Он должен дебютировать в тяжёлом весе в 2020 году.

«Я сам очень недоволен таким длительным его простоем. Мы очень хотим скорее увидеть Мурата на ринге. Рассчитываем, что до конца года Гассиев проведёт два боя, первый из которых состоится в середине осени», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

На счету 26-летнего Гассиева 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и одно поражение в 28 боях — один поединок признали несостоявшимся.