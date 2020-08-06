Лопес — о поединке с Ломаченко: этот бой состоится

Чемпион IBF в лёгком весе Теофимо Лопес сообщил, что бой с Василием Ломаченко состоится.
«Этот бой состоится. Чтобы согласовать некоторые вещи иногда требуется больше времени. Неслучайно этот процесс называется „переговоры“, — написал Теофимо Лопес в своём „твиттере“.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что оединок в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом под угрозой срыва из-за завышенных требований Лопеса.
Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 3 октября.
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