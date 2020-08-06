Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Лопес — о поединке с Ломаченко: этот бой состоится

Лопес — о поединке с Ломаченко: этот бой состоится
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион IBF в лёгком весе Теофимо Лопес сообщил, что бой с Василием Ломаченко состоится.

«Этот бой состоится. Чтобы согласовать некоторые вещи иногда требуется больше времени. Неслучайно этот процесс называется „переговоры“, — написал Теофимо Лопес в своём „твиттере“.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что оединок в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом под угрозой срыва из-за завышенных требований Лопеса.

Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 3 октября.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020