Лопес — о поединке с Ломаченко: этот бой состоится

Чемпион IBF в лёгком весе Теофимо Лопес сообщил, что бой с Василием Ломаченко состоится.



«Этот бой состоится. Чтобы согласовать некоторые вещи иногда требуется больше времени. Неслучайно этот процесс называется „переговоры“, — написал Теофимо Лопес в своём „твиттере“.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что оединок в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом под угрозой срыва из-за завышенных требований Лопеса.



Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 3 октября.

