Олейник оказался легче Льюиса более чем на 17 кг, Ахмедов и Куницкая сделали вес

В ночь на 9 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В его главном событии встретятся Алексей Олейник и Деррик Льюис. В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец показал на весах 120 кг, Олейник — 102,9 кг.

В соглавном событии вечера выступят Омари Ахмедов и Крис Уайдман. Бойцы показали почти одинаковый вес. Яна Куницкая, которой предстоит встреча с Юлией Столяренко, также уложилась в лимит своей весовой категории.

UFC Fight Night 174. Взвешивание

Основной кард

Алексей Олейник (227 фунтов) — Деррик Льюис (265 фунтов)

Крис Уайдман (186) — Омари Ахмедов (185,75)

Даррен Стюарт (186) — Маки Питоло

Яна Куницкая (135,5) — Юлия Столяренко (136)

Бенейл Дариуш — Скотт Хольцман (156).