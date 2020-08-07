Фигейредо встретится с Гарбрандтом, В. Шевченко — с Майей. Бои возглавят турнир UFC 255

Руководство UFC утвердило дату очередного номерного турнира. 21 ноября состоится шоу UFC 255. В его карде состоятся как минимум два титульных поединка. Так, руководство лиги утвердило бой чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко с Дженнифер Майей, а также анонсировало схватку чемпиона промоушена в наилегчайшем весе у мужчин Дейвисона Фигейредо с экс-чемпионом UFC Коди Гарбрандтом, сообщает MMA Fighting.

Напомним, Фигейредо завоевал титул чемпиона в минувшем месяце. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби он досрочно победил Джозефа Бенавидеса. Что касается Валентины Шевченко, 32-летняя спортсменка провела минувшую схватку в феврале 2020 года. На турнире UFC 247 она досрочно победила Кейтлин Чукагян.