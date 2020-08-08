В UFC показали превью к бою Олейник — Льюис

В ночь с 8 на 9 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 6. В его главном событии встретятся тяжеловесы Алексей Олейник и Деррик Льюис. В преддверии противостояния пресс-служба промоушена опубликовала видеопревью к их схватке.
Соответствующее видео также доступно на «Чемпионате».
Напомним, Олейник проведёт уже третий поединок в 2020 году. В январе он досрочно победил Мориса Грина, а в мае решением судей справился с экс-чемпионом UFC Фабрисиу Вердумом. Алексей на данный момент занимает десятое место в рейтинге тяжёлого веса.
Что касается Льюиса, он последний раз бился в феврале и решением судей победил Илира Латифи. Деррик занимает четвёртое место в рейтинге организации.
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