«Это сложно и больно, но результат стоит того!» Волков показал новую тату во всю спину

Российский боец ММА Александр Волков опубликовал на странице в «Инстаграме» видео, на котором показал болельщикам свою новую татуировку на спине.



«Моя спина уже не будет прежней! Спасибо Максиму Кислицину за кропотливый труд по сложнейшему перекрытию старой татуировки на моей спине!



Мы проделали огромный объём работы в 55 часов всего за две недели, и я рад, что доверил это настоящему профессионалу своего дела. Это сложно и больно, но результат стоит того!



После следующего боя меня ещё ждёт коррекция и дополнительный закрас старой татуировки. Ну а сейчас с новыми эмоциями я врываюсь в тренировочный процесс!



P.S.: Если татуировки на моём теле вам не нравятся, мне не нужно об этом знать. Ну а если однажды вы решитесь на это сами, то лучший совет — выбрать крутого мастера, чтобы потом не закрывать спину другой татуировкой», — написал под видео Волков.

Фото и видео доступно на странице Александра Волкова в «Инстаграме».